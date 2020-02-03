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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека

02:58 03.02.2020 (обновлено: 04:26 03.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17205 человек, 361 человек скончался, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально говорилось о 14380 заболевших и 304 умерших. Еще один заболевший умер на Филиппинах.
Еще 2296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 пациентов выписали из больниц. За последние сутки выявлены 2829 новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлены 15 подтвержденных случаев заражения, в Макао – 8, на Тайване – 10. Вне пределов Китая число заболевших достигло 148 человек.
Кроме того, еще у 21558 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 152,7 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Больше всего заболевших — в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.
Основные симптомы коронавируса — сухой кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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