"Аврора" отменила рейсы с Дальнего Востока в Пекин и Харбин

"С 1 февраля 2020 года авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", в связи с решением правительства РФ отменяет выполнение международных рейсов в Китайскую Народную Республику: Хабаровск – Харбин и Владивосток – Пекин (и обратно). Данная мера вынужденная и продлится до отмены указания", - говорится в сообщении.

Пассажирам с оформленными билетами на бланках "Аэрофлота" с датой отправления не позднее 28 марта могут вернуть билеты или переоформить на новые. Также для пассажиров с оформленными билетами в/из Харбина разрешена замена пункта вылета/прилета на Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" через Москву.