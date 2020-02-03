В Таиланде врачи создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комбинация из препарата против СПИДа и лекарства от гриппа оказались эффективными в лечении пациентки с Комбинация из препарата против СПИДа и лекарства от гриппа оказались эффективными в лечении пациентки с коронавирусом 2019-nCoV Таиланде , пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства.

Пациентка, 71-летняя китаянка, поступила в больницу Рачавити в Бангкоке с тяжелыми симптомами пневмонии нового типа. Для лечения медики использовали, в частности, лекарство от гриппа "Осельтамивир", которое применялось для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также препарат от СПИДа "Лопинавир / Ритонавир". Через 48 часов после введения препаратов лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Теперь минздрав Таиланда ожидает дополнительные результаты исследования, чтобы подтвердить полученные данные. Общее число подтвержденных в королевстве случаев заражения коронавирусом составляет 19, общее количество вылеченных пациентов уже достигло восьми. Еще 382 человека с подозрением на наличие коронавируса находятся под наблюдением.