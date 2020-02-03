Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 350 человек

Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Число жертв нового Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 350, число зараженных достигло 11.177, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Местные власти выявили за 2 февраля 56 новых летальных исходов и 2103 новых случая заражения, поясняется в сообщении. При этом 1033 новых случая зафиксировали в провинциальной столице - городе Ухань, эпицентре заболевания.

Также указывается, что 295 жителей Хубэя за прошедшие сутки излечились от коронавируса.

В воскресенье сообщалось, что число заразившихся коронавирусом по всему Китаю достигло 14.380, скончались 304.