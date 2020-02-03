Эксперт оценил возможность разработки вакцины против коронавируса

"Всегда одним из методов предотвращения распространения инфекции является попытка ее лечить. На этом этапе есть такие мысли, но не очень просто это сделать, в то время как вирус ещё недостаточно изучен, неизвестны его точная эпидемиология, строение, механизм воздействия на организм, как организм реагирует на вирус. Это целый процесс", - сказал эксперт, комментируя заявление Нетаньяху о разработке вакцины.