СМИ: в США подтвердили девятый случай заболевания коронавирусом

По данным издания, заболевший - житель округа Санта Клара в Калифорнии, недавно вернувшийся из Китая.

Таким образом, общее число заболевших в США достигло девяти человек. Смертельных случаев нет.

Позднее информацию официально подтвердила журналистам представитель системы здравоохранения округа Санта Клара. По ее словам, заболевшая - женщина, которая недавно ездила в Китай. С момента прибытия в США она находилась дома.

"Мы ожидаем новых случаев заболевания, но в целом риск для населения (в округе) остаётся низким", - сказала представитель департамента здравоохранения.