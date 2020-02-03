СМИ: в США подтвердили девятый случай заболевания коронавирусом

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Еще один случай заболевания коронавирусом подтвержден в США, сообщает газета San Francisco Chronicle.
По данным издания, заболевший - житель округа Санта Клара в Калифорнии, недавно вернувшийся из Китая.
Таким образом, общее число заболевших в США достигло девяти человек. Смертельных случаев нет.
Позднее информацию официально подтвердила журналистам представитель системы здравоохранения округа Санта Клара. По ее словам, заболевшая - женщина, которая недавно ездила в Китай. С момента прибытия в США она находилась дома.
"Мы ожидаем новых случаев заболевания, но в целом риск для населения (в округе) остаётся низким", - сказала представитель департамента здравоохранения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.