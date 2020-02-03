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Культура
2020-02-03T00:53+0300
https://ria.ru/20200203/1564173663.html
Военную драму "1917" Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
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РИА Новости

Военную драму "1917" Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

00:53 03.02.2020
1770
© Universal Pictures Russia (2019) Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма 1917
© Universal Pictures Russia (2019)
ЛОНДОН, 3 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
Картина, выдвинутая в девяти номинациях на премию BAFTA, взяла призы в семи из них, в том числе за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, а также лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты.
Оскароносный режиссер Мендес, известный зрителям по фильмам "Красота по-американски", а также двум частям фильмов о Джеймсе Бонде ("Координаты "Скайфолл" и "Спектр"), также получил премию в номинации "Лучшая режиссерская работа".
Продюсером картины выступил Стивен Спилберг.
BAFTA - независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Академия была образована 16 апреля 1947 года под руководством британского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лина и называлась Британской академией кино.
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КультураСэмюэль МендесBAFTAВеликобританияСША
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