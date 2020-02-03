Военную драму "1917" Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

ЛОНДОН, 3 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Военная драма "1917" американского режиссера Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса , повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA

Картина, выдвинутая в девяти номинациях на премию BAFTA, взяла призы в семи из них, в том числе за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, а также лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты.

Оскароносный режиссер Мендес, известный зрителям по фильмам "Красота по-американски", а также двум частям фильмов о Джеймсе Бонде ("Координаты "Скайфолл" и "Спектр"), также получил премию в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Продюсером картины выступил Стивен Спилберг.