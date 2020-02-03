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2020-02-03T00:45+0300
https://ria.ru/20200203/1564173607.html
Пресс-служба Титова рассказала об обращениях к омбудсмену в 2019 году
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РИА Новости

Пресс-служба Титова рассказала об обращениях к омбудсмену в 2019 году

00:45 03.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Число обращений в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова за 2019 год выросло почти на 3% по сравнению с предыдущим годом, при этом 44% из них связаны с уголовными делами, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
"Число обращений, поступивших в адрес уполномоченного в 2019 году, составило 2230 (плюс 2,9%), из них 44% - уголовной направленности. Число обращений, поступивших в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в 2019 году, составило 12230 (рост на 24%), из них 9,65% - уголовной направленности", - отметили представители Титова.
Они также сообщили, что с учетом активизации взаимодействия уполномоченного с ФСИН РФ поступило 11 обращений по вопросам защиты прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свобод. Как правило, они касаются оказания содействия при подготовке материалов для ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания или смене режима отбывания наказания, пояснили собеседники агентства.
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Титов рассказал РИА Новости, что традиционно актуальными для предпринимателей остались обращения в сфере налогового, таможенного законодательства, экологии (в основном - мусорная реформа), лицензирования и аккредитации, имущественных и земельных прав, малого и среднего бизнеса.
"Существенно сократилось число обращений, связанных с неисполнением судебных решений. К сожалению, это не касается вопросов неисполнения судебных решений в отношении задолженностей по госконтрактам, эта тема продолжает оставаться болезненной", - констатировал бизнес-омбудсмен.
За все время работы института уполномоченного, с июня 2012 года, поступило порядка 76,2 тысячи обращений от бизнеса, из них 66,6 тысячи касаются административных дел и 9,7 тысячи - уголовных, 14,8 тысячи федеральные и более 61 тысячи региональные. В настоящий момент в работе находится более 6 тысяч обращений.
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