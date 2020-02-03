Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

В воскресенье Кальюлайд заявила, что документ "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства", что он действует и что Эстония добровольно не присоединялась к Советскому Союзу.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский объявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за "ущерб", нанесенный ей во время Второй мировой войны.

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат", — написала Захарова на Facebook

Проблема приграничных территорий

Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне: Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии.

Москва и Таллин установили линию госграницы. По договору к Эстонии отошли часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), а также земли на правобережье реки Нарова (Нарва, сегодня — территория Ленинградской области). В 1944 году эти земли вернули РСФСР.