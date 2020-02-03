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2020-02-03T12:43+0300
https://ria.ru/20200203/1564173576.html
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
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РИА Новости

Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире

00:42 03.02.2020 (обновлено: 12:43 03.02.2020)
309558
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
В воскресенье Кальюлайд заявила, что документ "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства", что он действует и что Эстония добровольно не присоединялась к Советскому Союзу.
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский объявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за "ущерб", нанесенный ей во время Второй мировой войны.
"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат", — написала Захарова на Facebook.
Адольф Иоффе на подписании Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией
Вчера, 04:53
Тартуский мирный договор 1920 года

Проблема приграничных территорий

Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне: Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии.
Москва и Таллин установили линию госграницы. По договору к Эстонии отошли часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), а также земли на правобережье реки Нарова (Нарва, сегодня — территория Ленинградской области). В 1944 году эти земли вернули РСФСР.
В одни ворота
12:42
В одни ворота
Таллин все еще считает договор документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии. Россия же рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Вчера, 08:00
Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
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Керсти КальюлайдМария ЗахароваЭстонияРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Пока Эстония не признает существующие границы, она формально в составе России и тем самым отказывается от суверенитета. И разумеется никак не может входить в НАТО. Объекты СССР захваченные Эстонией в ходе выхода из состава союзного государства должны быть компенсированы России как правоприемнику СССР, а до того времени не использоваться. А если использовались, считать арендованным по среднеевропейским ценам до даты признания общих границ.
3 февраля, 01:21
Ярослав Погодин
267121017258
Эстонцев можно понять!
3 февраля, 03:37
Alex Anon
3239725203
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