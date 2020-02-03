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У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
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РИА Новости

У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса

00:31 03.02.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
Ранее сообщалось, что второй французский самолет с эвакуированными из китайского Уханя приземлился в воскресенье в аэропорту города Истр на юге Франции. В воздушном судне находились граждане 30 стран. В пятницу в аэропорту города Истр приземлился первый рейс из Уханя. Всех прибывших поместили под карантин на две недели.
Министр сообщила, что на борту воздушного судна было 264 пассажира, в том числе 64 француза. Все французские семьи с детьми были доставлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, одиноких французов или прибывших в паре доставили в другое место - высшую школу пожарной службы в городе Экс-ан-Прованс. Там они пробудут 14 дней. При этом от общего числа 124 человека вернутся к себе на родину. Во Франции на двухнедельный карантин остались 60 человек не из европейских стран. Медики зафиксировали у 36 человек предполагаемые симптомы заболевания, однако 16 из них отправились обратно к себе на родину.
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"Примерно 20 человек, у которых были (обнаружены – ред.) симптомы заболевания, остались в районе аэродрома под наблюдением военных врачей", - заявила Бузен в ходе-пресс-конференции. Видеозапись в Twitter разместил телеканал BFMTV.
Она добавила, что этих людей медики обследуют для выявления симптомов заболевания. Если признаки болезни будут обнаружены, зараженных доставят в больницу. Также Бузен подчеркнула, что с четверга во Франции не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, число заразившихся по-прежнему составляет шесть человек. По ее словам, один из самых пожилых заболевших находится в реанимации.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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