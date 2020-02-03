Россиян начнут эвакуировать из Китая самолетами ВКС из-за коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия начинает эвакуацию россиян из Китая самолётами Воздушно-космических сил в связи с распространением коронавируса

По приказу верховного главнокомандующего к эвакуации россиян из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС. В группировку войдут пять бортов. Как сообщало Минобороны России, в каждом самолете будут военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Сейчас авиационная группировка в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация россиян начнется 3-4 февраля.