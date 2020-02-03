Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась. Продукция марки Brent подешевела на 9,2%, до 64,3 доллара за баррель. При этом в начале 2020-го стоимость нефти была выше, чем в начале прошлого года.

В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования.

При составлении рейтинга использовали данные статистики стран Европы по ценам на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019-го, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте.

Самое дешевое топливо

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга — в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр.

По итогам 2019 года рост цен на топливо в России был рекордно низким благодаря демпферному механизму, который позволяет нефтяным компаниям получать компенсацию из бюджета, в случае если продажи бензина на внешнем рынке выгоднее продаж на внутреннем, отметили эксперты. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года цены на 95-й бензин и дизельное топливо в нашей стране выросли на 1,7%.

По мнению составителей рейтинга, подорожание бензина в России в 2020 году не превысит темпов инфляции, то есть составит не более трех-четырех процентов, если не произойдет никаких форс-мажорных изменений на мировом нефтяном рынке.

"Демпферный механизм показал свою состоятельность в 2019 году, и нет повода сомневаться в его дееспособности в 2020-м. Таким образом, при сохранении существующих темпов роста заработной платы доступность бензина в России может увеличиться", — говорится в исследовании.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое — Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве случаев причина в высоких налогах.

Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа с бензином. Так, самое дешевое продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр, на втором месте — Россия с 48 рублями за литр. Самый дорогой "дизель" в Швеции — 109 рублей. Также более 100 рублей литр стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

Самое доступное топливо

Согласно исследованию, Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. При этом она опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург. Как выяснили эксперты, жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина: цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров: бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров 95-го.

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина: 311 литров на зарплату, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.