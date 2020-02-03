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2020-02-03T10:50+0300
https://ria.ru/20200203/1564173389.html
Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина
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РИА Новости

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

00:08 03.02.2020 (обновлено: 10:50 03.02.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась. Продукция марки Brent подешевела на 9,2%, до 64,3 доллара за баррель. При этом в начале 2020-го стоимость нефти была выше, чем в начале прошлого года.
В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования.
При составлении рейтинга использовали данные статистики стран Европы по ценам на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019-го, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте.
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Самое дешевое топливо

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга — в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр.
По итогам 2019 года рост цен на топливо в России был рекордно низким благодаря демпферному механизму, который позволяет нефтяным компаниям получать компенсацию из бюджета, в случае если продажи бензина на внешнем рынке выгоднее продаж на внутреннем, отметили эксперты. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года цены на 95-й бензин и дизельное топливо в нашей стране выросли на 1,7%.
По мнению составителей рейтинга, подорожание бензина в России в 2020 году не превысит темпов инфляции, то есть составит не более трех-четырех процентов, если не произойдет никаких форс-мажорных изменений на мировом нефтяном рынке.
"Демпферный механизм показал свою состоятельность в 2019 году, и нет повода сомневаться в его дееспособности в 2020-м. Таким образом, при сохранении существующих темпов роста заработной платы доступность бензина в России может увеличиться", — говорится в исследовании.
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Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое — Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
Самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве случаев причина в высоких налогах.
Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа с бензином. Так, самое дешевое продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр, на втором месте — Россия с 48 рублями за литр. Самый дорогой "дизель" в Швеции — 109 рублей. Также более 100 рублей литр стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

Самое доступное топливо

Согласно исследованию, Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. При этом она опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.
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Возглавил рейтинг Люксембург. Как выяснили эксперты, жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина: цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.
Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров: бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров 95-го.
Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина: 311 литров на зарплату, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.
Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.
*Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
00:00
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
9986131248870
Обсудить 253
РоссияТопливоЭкономика
Популярные комментарии
да хорошо что к з/п привязали, но вот еще лучше к минимальной зарплате и к пенсии, еще бы добавить что большая часть европы не имеет нефти а покупает ее у нас и я думаю все сразу встало бы на место, а так к средней зарплате ха-ха у нас Сечин Миллер и куча других + чинуши официально пару лямов в день получают карл пару лямов в день а пол страны и за пять лет лям не заработает, а по минималке все видно
3 февраля, 00:32
ЛЛЛех Лехыч
337204051
Очень хорошо что статистику к з/п привязали, а то набежали бы болезные и начали нам тут рассказывать про невероятно высокий уровень жизни в какой-нибудь там Латвии :)
3 февраля, 00:12
Александр Закупин
8430313165
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