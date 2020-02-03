Эксперты рассказали, что изменилось в процедуре получения инвалидности

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. С 1 января 2020 года людям с инвалидностью станет проще получить соответствующий статус. Раньше, если у ребенка была ампутация, а у взрослого — тотальная слепота, то им раз в несколько лет приходилось подтверждать инвалидность, хотя очевидно, что такие нарушения не изменятся с течением времени. Благодаря новым критериям и классификациям оценки в ряде случаев инвалидность устанавливается бессрочно и эта процедура не требует очного присутствия.

Эксперты рассказали о том, как упрощенные правила получения инвалидности облегчат жизнь детей и взрослых с серьезными заболеваниями.

"Разработчики новых критериев использовали структуру международной классификации болезней, что делает более эффективной работу специалистов. С ее помощью медики смогут более качественно провести комплексную оценку состояния здоровья каждого пациента", — сообщил Александр Лысенко, эксперт ОНФ, генеральный директор Национального центра проблем инвалидности.

По обновленным критериям будет проводиться количественная оценка таких болезней, как туберкулез, болезни крови (в том числе гемофилия), заболевания эндокринной системы (в том числе сахарный диабет), заболевания желудочно-кишечного тракта (в том числе неспецифический язвенный колит), болезнь Крона, системные заболевания костно-мышечной системы.

Онкологический вопрос

Пациентам с отдельными формами злокачественных новообразований, в частности при раке молочных желез, инвалидность может быть установлена на срок более чем пять лет.

"Установление инвалидности теперь не ограничивается сроком в пять лет. Раньше женщина признавалась инвалидом, когда при раке молочной железы после операции ей ставили протез грудной железы. Но если в течение пяти лет не происходило рецидива онкологии, то инвалидность снималась, и протезы приходилось покупать за собственный счет", — рассказал Александр Лысенко.

Теперь же за счет снятия этого ограничения протез можно будет получать бесплатно.

Относительно других онкологических заболеваний критерии оценки для присвоения инвалидности прописаны более детально.

Впервые в классификации медико-социальной экспертизы отдельно рассмотрены такие болезни, как доброкачественные новообразования. При этом учитывается локализация, размер образования и темпы роста, гормональная активность, влияние на воздействие прилежащих органов, возможность радикального удаления, прогноз. Включены в классификацию и орфанные заболевания, обусловленные врожденным дефектом обмена аминокислот, углеводов, микроэлементов.

Согласно новым критериям, врач будет обязан оценивать общее состояние, нарушение обмена веществ, структурно-функциональные изменения, которые происходят после химиотерапии и операций.

В итоге если у онкобольных в течение двух лет наблюдения сохраняется неблагоприятный клинический прогноз, инвалидность таким людям устанавливается бессрочно.

Взрослым при наличии злокачественных новообразований с неблагоприятным клиническим прогнозом группа инвалидности устанавливается вообще бессрочно не позднее двух лет наблюдения. У взрослых — один год, два года, без срока освидетельствования (бессрочно).

Детям в случае выявления злокачественного новообразования категория "ребенок-инвалид" устанавливается сроком не менее чем на пять лет при первичном освидетельствовании с возможностью последующего продления (в случае ампутаций — бессрочно).

Идеально — к 2022-му

Эксперт отметил, что новая система критериев и оценки должна заработать идеально к концу 2022 года. Сейчас эксплуатация новых критериев только запускается, так как в некоторых регионах банально не хватает оснащения современными компьютерами. Время на внедрение новой системы потребуется и потому, что при передаче документов из системы здравоохранения в МСЭ будут использоваться защищенные каналы передачи информации, которые внедрены еще не во всех регионах.

Поскольку критерии присвоения статуса инвалида стали мягче, система выдачи необходимых справок тоже станет проще. Многие из них можно будет получить без очного участия инвалида благодаря новым разработками в системе здравоохранения и совмещения их с системами оценки МСЭ.

Направление на экспертизу может выдать любое лечебно-профилактическое учреждение. Как правило, его дает учреждение первичного звена системы здравоохранения, которое ближе всего расположено к пациенту. В каждом регионе они представлены по территориальному признаку. Пациенту из сельской местности, скорее всего, придется ехать в райцентр.

"Человек приходит в поликлинику, заявляет о желании пройти медико-социальную экспертизу, и сотрудники поликлиники сами собирают ему все необходимые справки. При необходимости ему могут назначить дополнительные исследования. В приказе Министерства здравоохранения и Минтруда перечислены эти обследования. Собранные данные с помощью электронного документооборота передаются в учреждение МСЭ, где назначают дату проведения экспертизы. При некоторых заболеваниях она может быть проведена заочно, например при ампутации", — поделился подробностями Александр Лысенко.

Внимание — детям

До 1 января 2020 года критерии оценки были общими для детей и взрослых. Сначала инвалидность давалась на пять лет и продлевалась до 17 лет. Деление на периоды наблюдений детей в четырех возрастных группах (от рождения до трех лет, четыре — семь лет, восемь — четырнадцать лет, 15–17 лет) стало принципиально новым разделом документа.

Сроки установления категории "ребенок-инвалид" детям составляют один год, два года, пять лет, до 14 лет, до 18 лет.

"Впервые в классификацию был включен детский аутизм и подробно рассмотрен с учетом современных классификаций и возрастных особенностей. Отдельно будут оцениваться врожденные сколиозы при наличии металлоконструкции, ее протяженность (фиксация одного или нескольких отделов позвоночника)", — рассказал Александр Лысенко.

Эксперт добавил, что были конкретизированы подходы, позволяющие объективно оценить нарушения функций в организме ребенка при различных заболеваниях, включая врожденную патологию, с учетом его возраста.

"Приложение, касающееся детской инвалидности, рассматривает 19 классов болезней в соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10). К каждому классу болезней есть примечание, в котором отражены критерии инвалидности применительно к конкретному классу болезней. Данные примечания основаны на клинических рекомендациях, утвержденных Минздравом России", — отметила Ирина Жалнина, заместитель руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда.

Новый документ, в отличие от ранее действующего, содержит два приложения (№ 1 и 2), построенные по единому принципу.

Первое приложение разработано для оценки заболеваний и последствий травм для граждан старше 18 лет. Приложение № 2 разработано специально для детей. В нем более детально проработаны и учтены особенности течения заболеваний в той или иной возрастной группе. Это стало одной из причин разработки нового приложения.

Документ был разработан Министерством труда и соцзащиты совместно с ведущими внештатными специалистами медицинских клиник. При его подготовке применялись международные классификации и протоколы лечения.

Заместитель руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда Ирина Жалнина подчеркнула, что задачей команды, разрабатывавшей новый документ, было не просто усовершенствовать обновленные классификации и критерии, прописав дополнительно критерии для установления инвалидности при редко встречающихся заболеваниях, отсутствующих в предыдущей версии, но при этом ни в коем случае не допустить их ужесточения.