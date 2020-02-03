Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма

Интересно в этой истории уже то, что мало кто из фигурантов может назвать дату, когда она вообще случилась : то ли в октябре 2016-го, то ли в январе 2018 года. А раз так, то еще труднее ее участникам вспомнить, кто и что сказал. Так или иначе, за судебным процессом, которому конца не видно, следят в самых неожиданных точках земного шара.

История эта произошла в американском городке Уэст-Вэлли. Некая Тилли Бучанан и ее муж вместе строили что-то нужное в гараже, им стало жарко и пыльно, они разделись до пояса — и тут в гараж набежали дети (которых туда никто не звал) тринадцати, десяти и девяти лет.

Что конкретно сказала им Тилли, сегодня уже, повторим, не докопаешься и не вспомнишь. Что-то вроде того, что ничего страшного… Ну, думаю, в любой семье во всем мире дети видят и папу, и маму во всех видах — и им объясняют, что это нормально. Напомним, что дело происходило не в каком-то там общественном месте, а дома, да еще в довольно дальней его части.

Но кончилось все процессом (уголовным), по которому Тилли грозит тюрьма на неясный срок и еще десять лет в списке тех, кто, переводя на русский, совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Уголовное разбирательство возникло совершенно случайно. Прокуратура разбирала некое иное дело, и тут биологическая мама этих детей (бывшая жена нынешнего мужа Тилли) по принципу "не мной бы занимались, а вот кем" нажаловалась в государственное ведомство под названием "Подразделение детских и семейных услуг" — в общем, органы опеки. Это подразделение и подало жалобу.

Дальше начинается чисто американская (она же в целом западная) специфика. В бой вступили адвокаты, которые решили изобразить дело как феминистскую акцию: якобы Тилли произнесла перед детьми маленькую речь насчет того, что если мужчина может где угодно снять рубашку, то почему этого не может сделать женщина. Кстати, если кто-то помнит налеты полураздетых феминисток в разных городах мира на Владимира Путина, Эммануэля Макрона и папу римского, то они это делали в том числе и для того, чтобы отстоять "свободу груди". Правда, в общественном месте.

Адвокаты, таким образом, заявляют, что налицо атака судебных властей штата на феминизм, а атаковать его в Америке — и не только там — уже возможно, однако не вполне безопасно.

Но при этом адвокаты замахнулись на признание законов штата неконституционными, и последние, январские новости заключаются в том, что суд штата этих аргументов не испугался. В общем, намечается дело общеамериканского, а также глобального масштаба, с героями и мучениками того же масштаба. А начиналось все с того, что детям не сиделось на месте…

Кому-то кажется, что люди повсюду только и интересуются тем, кто победил на выборах, что записано в конституциях, как проходит импичмент Дональда Трампа : а вот нет. Грудь и еще масса подобных сюжетов — куда более острая штука. Особенно если существуют органы власти, которые могут пытаться диктовать вам, как и по которым нормам вести себя в собственном доме. Вот здесь войны — настоящие, а как зовут президента США… да как угодно, если он не лезет в ваш дом.

Вспомним, что западная цивилизация прошла через несколько циклов отношения к человеческому телу. Был античный мир, прекрасный в том числе и своим обожествлением физической красоты человеческого тела. Пришло Средневековье, когда фигуры в живописи стали одетыми, как бы лишенными телесности, — человек должен был быть прежде всего духовным. Но дальше была эпоха Возрождения (то есть восстановления античной культуры) и Просвещения, статуи и полотна великих мастеров снова запели гимн красоте обнаженного человека.

Пуристы, знать не желающие ни о каком Возрождении, были всегда, но они оставались в моральном меньшинстве. И тут началось нечто новое — второе великое переселение народов, то есть мигрантов. И все окончательно запуталось. Раньше было проще: нормы были территориальные. То есть здесь люди ходят голыми и в перьях, там скрывают тело под тремя слоями ткани, а тут в моде вечернее платье с открытой спиной. Это ваша территория, мы уважаем ее нормы, но делаем что хотим на своей.

Пример — опять же про грудь: на множестве пляжей Европы и не только ее для женщины норма — находиться там примерно в том же виде, как Тилли у себя в гараже. Но для мигрантов там же норма — мусульманский купальный костюм, скрывающий все (примерно как у водолаза). Реакция людей иной культуры одинаковая как на то, так и на другое: ужас. У каждого своя норма, каждый готов за нее драться. И законы некоторых европейских городов эти мусульманские купальники в общественных местах запрещают. А в других точках планеты запрещают раздельные купальники, не говоря о прочем. И везде страсти такие, что никакая политика их не вызовет.