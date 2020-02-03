Необычный экспонат привел хранителя музея на скамью подсудимых

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Ветерану труда, смотрителю краснодарского Выставочного зала боевой славы грозит до пяти лет лишения свободы. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Виной всему фугас, который перекочевал в экспозицию из школьного музея. Владимир Маковецкий утверждает: о том, что разукомплектованный снаряд без взрывателя представляет опасность, он не знал, в экспертизе полиция отказала. Несмотря на все доводы, дело на энтузиаста завели. Семьдесят пятую годовщину Победы он рискует встретить за решеткой.

"Стоял в музее семь лет"

Владимир Маковецкий всю жизнь проработал инженером. Сначала — на радиоэлектронном заводе, потом — на автомобильном. Но своей настоящей миссией всегда считал патриотическую деятельность. Пенсионер ежегодно участвует в реконструкции знаковых битв, с ветеранами объездил все места сражений в Краснодарском крае, написал книгу о войне. Награжден почетным знаком "За мужество и любовь к Отчизне". Теперь копии этого и других наградных листков подшиты к уголовному делу.

Создать в Краснодаре Выставочный зал боевой славы — инициатива Маковецкого. С экспонатами помогли другие музеи и поисковые отряды. Но заполнить удалось только один зал комплекса площадью 750 квадратных метров. Второй пустовал, а на носу как назло была очередная памятная дата. "Тогда по решению администрации города к нам привезли экспонаты из школьных музеев Краснодара. Ребята передали свои рисунки, фото и письма прадедов, каски, котелки, ложки", — вспоминает Владимир Петрович.

© Фото : предоставлено Людмилой Ивановой Фото листа из уголовного дела с изображением фугаса © Фото : предоставлено Людмилой Ивановой Фото листа из уголовного дела с изображением фугаса

Был среди этих "осколков войны" и тот снаряд. Хранитель музея подчеркивает: без детонатора, так что взорваться он точно бы не смог. "Мне один отставной военный уже во время суда объяснил: даже если по этому типу снарядов бить молотком, без взрывателя они все равно не детонируют. Единственная гипотетическая опасность — болванка могла бы упасть на ногу нерадивому посетителю. Но все выставленные в музее образцы вооружения были очень хорошо закреплены на стенде. Да и смотрим мы за нашими гостями в оба глаза".

Привезли экспонаты школьники еще в 2011 году. Предполагалось, что после закрытия выставки реликвии отправятся к владельцам. Правда, разбирать исторические артефакты учебные заведения не спешили — возвращение котелков и касок затянулось на пять лет.

"За некоторыми вещами и вовсе не приехали. В том числе за этим фугасом, — объясняет Владимир Петрович. — А так как, в отличие от военной утвари, он был в нашем музее в единственном экземпляре, его решили выставить на всеобщее обозрение".

Без малого семь лет простоял боеприпас в зале по соседству с другими снарядами. За это время на экскурсиях побывали и сотрудники МВД, и военные. Никто не заподозрил, что ржавая болванка может представлять опасность. Но на всякий случай в 2014-м музейные работники все же предприняли попытку организовать экспертизу боевых экспонатов. "Директор музейного комплекса написал письмо в управление МВД по Краснодару. Нам ответили, что подобного рода исследования возможны только в рамках уголовных дел. Следователям мы эти бумаги показывали, они есть у них на руках. Но что толку?" — сетует пенсионер.

"Даже если упадет или нагреется, не взорвется"

В 2018 году в зал боевой славы пришли сотрудники ФСБ — отнюдь не в познавательных целях. Оказалось, в крае проводятся мероприятия по выявлению мест незаконного хранения боеприпасов. Ржавый цилиндр привлек внимание оперативников. Его поместили в полиэтиленовый пакет, увезли на экспертизу. Запаянная болванка оказалась 105-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом немецкого производства, снаряженным взрывчатым веществом аматол.

© Фото : предоставлено Людмилой Ивановой Владимир Маковецкий ведет экскурсию для школьников © Фото : предоставлено Людмилой Ивановой Владимир Маковецкий ведет экскурсию для школьников

Сначала Владимир Петрович проходил по делу как свидетель. "Я честно рассказал следователям, как снаряд попал в музей. Пытался объяснить, что у меня нет специального образования, чтобы определять, пустой боеприпас или нет. Убеждал, что не хранил его в преступных целях, а сохранял — как музейный экспонат. Его не прятали, он стоял на видном месте. Был очищен, смазан маслом — как нужно по технологии", — говорит Маковецкий. Голос его дрожит.

Следователей такие доводы не впечатлили. Восемнадцатого октября 2019-го Маковецкого из свидетеля перевели в обвиняемые. За незаконное хранение взрывчатых веществ (статья 222.1 УК) ему грозит до пяти лет лишения свободы. И штраф до ста тысяч рублей.

Как сказано в обвинительном заключении, Владимир Петрович, "предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, не желая, но сознательно допуская их, не провел надлежащим образом отбор принимаемых экспонатов и не проверил их на наличие взрывчатых веществ".

Впрочем, как утверждает адвокат Людмила Иванова, ее подзащитный и не должен был этого делать. "В его должностной инструкции нет ни слова о проверке экспонатов на опасные вещества. Да, он обязан отбирать предметы для экспозиции. Но только с культурно-исторической точки зрения".

Кроме того, как объясняет адвокат, о незаконном хранении в данном случае тоже не может идти речи. "Согласно постановлению пленума Верховного суда, хранение предполагает сокрытие. А в музее фугас лежал на видном месте. Да и об опасных последствиях тоже нельзя говорить. Боеприпас находился в разукомплектованном виде, отсутствовала боеголовка, без которой взорваться он никак не может".

Это подтвердил РИА Новости и главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов, к которому мы обратились за комментариями.

"Без детонатора этот фугас практически безопасен. Рвануть он может лишь с взрывателем. Даже если данный экспонат упадет на пол или нагреется, никакого взрыва не будет".

"Раньше обвинения с музейщиков снимали"

Эксперт также разъяснил: то, что фугас запаян, вовсе не означает, что внутри обязательно находится взрывчатое вещество. "Многие поисковые отряды применяют технологию паровой бани, которая позволяет вытопить активное вещество без вскрытия снаряда. То есть по внешнему виду точно сказать, есть внутри что-то или нет, нельзя. Можно лишь предположить".

© Фото : предоставлено Людмилой Ивановой Одна из наград Владимира Маковецкого © Фото : предоставлено Людмилой Ивановой Одна из наград Владимира Маковецкого

Надо отметить, что история Владимира Петровича — не прецедентная. Параллельно "сомнительные" экспонаты нашли сразу в нескольких российских музеях. Но во всех случаях прокуратура вставала на защиту сотрудников учреждений культуры. "Обвинения с музейщиков снимали, экспонаты обезвреживали и возвращали в зал, — уточняет адвокат. — Почему это дело решили довести до суда, остается только догадываться".

Впрочем, 30 января, на десятом по счету заседании, к доводам защиты решили прислушаться. Дело вернули в прокуратуру "для устранения нарушений". Как объяснил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, следствие не собрало достаточных доказательств того, что Маковецкий "достоверно знал о пригодности снаряда к взрыву". Кроме того, по мнению прокуратуры, "факт нахождения фугаса в выставочном зале не свидетельствует о преступных мотивах обвиняемого".

Сам Владимир Петрович очень переживает из-за всего этого. "Получается, я со всей душой выполнял свои должностные обязанности, а меня теперь за это судят? Я хочу достойно встретить старость, хочу, чтобы моя честь была спасена, не запятнана судимостью".