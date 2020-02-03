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https://ria.ru/20200203/1564122618.html
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
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РИА Новости

"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца

08:00 03.02.2020 (обновлено: 10:46 03.02.2020)
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© Фото : предоставлено родственниками погибшегоАйдар Абдулин
Айдар Абдулин
© Фото : предоставлено родственниками погибшего
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Челябинске стартовал судебный процесс по делу о гибели Айдара Абдулина, на которого, по версии СК, напали двое 15-летних подростков. Он попытался убежать, но его догнали, повалили на землю и забили до смерти. Следователи настаивали на заключении одного из обвиняемых под стражу, однако суд оставил обоих под домашним арестом. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагического инцидента.

Не дошел до дома

Вечером 5 октября 2019-го 32-летний челябинец Айдар Абдулин возвращался от сестры. По дороге он обнаружил, что забыл ключи от квартиры и повернул обратно. На перекрестке улицы Российской и проспекта Победы к нему подошли трое человек.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как молодые люди что-то говорят Айдару, после чего хватают за куртку и тянут за собой в сторону двора. Тот сопротивляется и пытается вырваться. Тогда один из подростков несколько раз бьет его рукой по лицу. Абдулину все же удается освободиться и убежать. Школьник бросается в погоню, но, споткнувшись, падает на землю. Затем встает и возвращается к приятелям.
На этом, казалось бы, конфликт исчерпан. Но нет — спустя несколько минут подростки вновь попадают в объективы камеры — они перебегают дорогу и возобновляют погоню.
"На следующее утро мне позвонила девушка брата и сообщила, что его больше нет, — рассказывает РИА Новости сестра Айдара Эльвира. — Сначала я подумала, что это какая-то шутка и они просто поругались. Но правда оказалась гораздо страшнее — брата нашли в одном из дворов неподалеку от моего дома. Он лежал в луже крови. Мертвый".
По словам девушки, написанное мелким почерком заключение судмедэксперта о характере травм едва уместилось на четырех страницах.
"На голове — сильная вмятина, словно били не только руками и ногами, но и каким-то предметом, — вспоминает Эльвира. — Да и вообще лицо было так изуродовано, что хоронили брата в закрытом гробу".

Благополучные семьи

Уже на следующий день после убийства родственники Айдара получили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в тот вечер у него возник конфликт с компанией незнакомцев. Видео передали оперативникам, которые вскоре установили личности подозреваемых. Ими оказались двое учеников девятого класса: один проживает в Челябинске, второй — в соседнем Копейске.
"Нашли также важного свидетеля — женщину, видевшую из окна квартиры, как двое жестоко избивают Айдара, — отмечает Эльвира. — Затем они достали из его кармана пачку сигарет, в одну руку вложили зажигалку, а в другую сигарету. Якобы он просто упал, потому что был пьяный".
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По их версии, к трагедии привела случайная ссора.
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"Оперативники сработали грамотно и быстро задержали подозреваемых, — объясняет РИА Новости руководитель следственного отдела СК по Калининскому району Челябинска Виктор Штирц. — Суд отправил обоих под домашний арест, хотя следователь настаивал на помещении одного в СИЗО". Того же хотели и родственники погибшего.
Возможно, сыграли роль положительные характеристики: оба подростка из благополучных семей, проблем с законом не имели. То, что в момент избиения они были пьяны, на решение суда никак не повлияло. Однако этим заинтересовались следователи.
"Безусловно, ненадлежащий контроль родителей за детьми способствует совершению преступлений, — добавляет Штирц. — Поэтому мы обратились в подразделение по делам несовершеннолетних районного отдела полиции и по месту учебы подростков".
Еще один молодой человек, который в тот вечер был в компании обвиняемых, проходит по делу свидетелем. По его словам, прохожего он не трогал и даже пытался предотвратить нападение.
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Десять ударов

Расследование продолжалось несколько месяцев. Как сообщила старший помощник прокурора Калининского района Челябинска Оксана Шувалова, один подросток вину признал полностью, второй — частично.
"Он заявил, что нанес всего два-три удара, — говорит РИА Новости гособвинитель. — Хотя, согласно материалам дела, каждый из школьников ударил лежащего на земле потерпевшего по голове не менее десяти раз".
У девятиклассников своя версия случившегося. "Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений, а сам мужчина был сильно пьян, — рассказал РИА Новости адвокат одного из подсудимых Алексей Подрядов. — Произошла драка. Но подростки уверяют, что никакого зверского избиения не было и от их ударов потерпевший скончаться не мог. Возможно, он получил смертельные травмы, когда бежал и падал".
Друзья характеризуют Абдулина как спокойного и уравновешенного человека, который первым бы в драку не полез. "Про таких, как Айдар, говорят "и мухи не обидит", — отмечает один из знакомых. — Любую конфликтную ситуацию старался уладить мирным путем. Он был творческой личностью — с детства испытывал большую тягу к рисованию".
© Фото : предоставлено родственниками погибшегоАйдару было 32 года
Айдару было 32 года
© Фото : предоставлено родственниками погибшего
Айдару было 32 года
Со временем хобби переросло в профессию: Абдулин зарабатывал на жизнь тем, что делал эскизы татуировок и наносил на автомобили аэрографию .
По словам сестры, которая проходит по делу потерпевшей, в суде никто из школьников перед ней не извинился.
"Во время судебного заседания подростки вели себя нагло и уверенно, — подчеркивает Эльвира. — А их родственники еще и возмутились тем, что в случае обвинительного приговора придется выплачивать денежную компенсацию за моральный ущерб. Мы хотим только одного: чтобы обвиняемые отправились в тюрьму".
По закону максимальное наказание, которое грозит несовершеннолетним, — десять лет колонии.
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Следственный комитет РФМоскваЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Гнусные законы порождают гнусные деяния. С точки зрения человеческой справедливости, какая разница, сколько лет убийцам? Если смогли забрать невинную чужую жизнь, стало быть, у них шея уже готова к тому, чтобы на неё надели петлю.
3 февраля, 09:13
kostyakov54
20301103
Ну это уже не дети. После такого, детство заканчивается. 15 лет это уже более чем достаточно для владения собой.
3 февраля, 08:22
DIDenis Inkognito
17900000
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