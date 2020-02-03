Названы места в самолете, где ниже риск заразиться коронавирусом

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Ученые из Университета Эмори в американском штате Пенсильвания советуют путешественникам выбирать места в самолете у окна, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусом, сообщает The Sun.
Эксперты изучили поведение путешественников на рейсах различной продолжительности. Согласно исследованию, пассажиры у окна меньше контактировали с потенциально зараженными людьми. Респираторные заболевания, как правило, передаются воздушно-капельным путем. Микробы, от кашля или чихания, могут попасть на подносы и подлокотники.
Исследователи из Университета Эмори выяснили, что пассажиры у окна меньше взаимодействуют с другими людьми. А сидящие у прохода напротив, больше всех вступали в контакт с остальными. В цифрах, первые контактировали двенадцать раз, а вторые – 64. По статистике, люди у окна вставали в туалет в два раза реже, чем остальные.
Разумеется, эта предосторожность не гарантирует защиту от вируса, но снижает возможность заразиться.
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