Названы места в самолете, где ниже риск заразиться коронавирусом

Эксперты изучили поведение путешественников на рейсах различной продолжительности. Согласно исследованию, пассажиры у окна меньше контактировали с потенциально зараженными людьми. Респираторные заболевания, как правило, передаются воздушно-капельным путем. Микробы, от кашля или чихания, могут попасть на подносы и подлокотники.

Исследователи из Университета Эмори выяснили, что пассажиры у окна меньше взаимодействуют с другими людьми. А сидящие у прохода напротив, больше всех вступали в контакт с остальными. В цифрах, первые контактировали двенадцать раз, а вторые – 64. По статистике, люди у окна вставали в туалет в два раза реже, чем остальные.