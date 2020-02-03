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РИА Наука
2020-02-03T09:00+0300
https://ria.ru/20200203/1564096613.html
Ученые нашли общий подход к проблеме самоорганизации
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РИА Новости

Ученые нашли общий подход к проблеме самоорганизации

09:00 03.02.2020
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© РИА Новости / Алина ПолянинаРоссийские ученые создали уникальный метод управления левитирующими каплями
Российские ученые создали уникальный метод управления левитирующими каплями
© РИА Новости / Алина Полянина
МОСКВА, 3 фев РИА Новости. Международная научная группа с участием Тюменского государственного университета (ТюмГУ) представила обзор исследований кластерных систем, предложив свежий обобщающий подход к проблеме самоорганизации. Статью об этом сегодня опубликовал старейший в мире научный журнал "Philosophical Transactions of the Royal Society A".
Физические свойства кластеров — систем из относительно небольшого числа взаимодействующих частиц — качественно отличаются от свойств бесконечных систем.
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В 2004 году ученые ТюмГУ впервые в мире открыли кластеры из левитирующих микрокапель воды. Свойства таких капельных кластеров делают их пригодными для in situ анализа содержимого и процессов, протекающих в биоаэрозолях.
Теперь ученые X-BIO ТюмГУ предложили новый общий подход к проблеме кластеризации — как в природных, так и в искусственных объектах.
"Мы проанализировали данные о широком спектре, на первый взгляд, совершенно непохожих систем взаимодействующих частиц — и постарались вычленить общее в этих системах, то, что отличает простое множество частиц от кластера частиц, вне зависимости от природы взаимодействия", — прокомментировал заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института X-BIO ТюмГУ Александр Федорец.
Авторы отметили, что свойства кластеров никогда не бывают интенсивными — они всегда зависят от размера кластера и количества частиц. Это обстоятельство сделало изучение кластерных систем чрезвычайно сложным.
В биологических системах кластеризация приводит к неравновесной многомасштабной сборке, где автономные компоненты каждого масштаба собираются вместе. Чтобы сформировать иерархическую структуру, такие кластеры должны подпитываться энергией извне.
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