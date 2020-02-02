МВД Северной Осетии ищет злоумышленников, силой обыскавших журналиста

ПЯТИГОРСК, 2 фев - РИА Новости. Полиция в Полиция в Северной Осетии начала проверку после того, как двое неизвестных насильно обыскали журналиста регионального издания, сообщает пресс-служба ведомства.

В воскресенье отделение Союза журналистов России в Северной Осетии сообщило, что двое неизвестных силой посадили в автомобиль журналиста Дэвида Мамедова, обыскали его и, ничего не найдя, отпустили.

"В МВД Северной Осетии проводится доследственная проверка по заявлению журналиста одного из республиканских СМИ", - говорится в сообщении.

По данным МВД по Северной Осетии, в субботу в ведомство обратился журналист одного из республиканских средств массовой информации. По его словам, на углу улиц Чапаева и Иристонской во Владикавказе в отношении него были совершены противоправные действия, сообщает МВД.

"В настоящее время полицейские проводят комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание. Результаты проверки находятся на контроле у руководства МВД по РСО Алания", - добавили в пресс-службе.