Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T23:37+0300
https://ria.ru/20200202/1564173265.html
МВД Северной Осетии ищет злоумышленников, силой обыскавших журналиста
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

МВД Северной Осетии ищет злоумышленников, силой обыскавших журналиста

23:37 02.02.2020
1489
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ПЯТИГОРСК, 2 фев - РИА Новости. Полиция в Северной Осетии начала проверку после того, как двое неизвестных насильно обыскали журналиста регионального издания, сообщает пресс-служба ведомства.
В воскресенье отделение Союза журналистов России в Северной Осетии сообщило, что двое неизвестных силой посадили в автомобиль журналиста Дэвида Мамедова, обыскали его и, ничего не найдя, отпустили.
"В МВД Северной Осетии проводится доследственная проверка по заявлению журналиста одного из республиканских СМИ", - говорится в сообщении.
По данным МВД по Северной Осетии, в субботу в ведомство обратился журналист одного из республиканских средств массовой информации. По его словам, на углу улиц Чапаева и Иристонской во Владикавказе в отношении него были совершены противоправные действия, сообщает МВД.
"В настоящее время полицейские проводят комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание. Результаты проверки находятся на контроле у руководства МВД по РСО Алания", - добавили в пресс-службе.
Мамедов работает в издании "15-й регион", готовит аудиоверсии новостей для сайта и ведёт свой спортивный видеоблог.
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
28 января, 12:50
Напавший на журналиста глава района в Хакасии получил два года условно
412460
Обсудить 0
ПятигорскРоссияСеверная ОсетияПроисшествия
Рекомендуем
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Коронавирус 2019-nCoV
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
В Таиланде врачи создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать народ Украины "сильным"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
13:46Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
13:43В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
13:43Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом
13:41"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
13:41Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
Лента новостейМолния