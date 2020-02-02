Россия передала Армении тест-системы для определения коронавируса

ЕРЕВАН, 2 фев – РИА Новости. Российская сторона передала Армении тест-системы для определения коронавируса, сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь минздрава страны Алина Никогосян.
"Тест-системы безвозмездно передала нам РФ – Роспотребнадзор – в рамках российско-армянского сотрудничества", - сказала Никогосян.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил в воскресенье в Facebook, что полученные лабораторные тест-системы очень важны для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.
"Пока у нас не было пациентов с характерными симптомами болезни, но в любом случае, мы сможем в подозрительных случаях провести лабораторные исследования", - отметил министр.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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