В центре Киева застрелили мужчину

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.