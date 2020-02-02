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В центре Киева застрелили мужчину
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РИА Новости

В центре Киева застрелили мужчину

23:04 02.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Неизвестный в центре Киева застрелил мужчину, проводится специальная операция по задержанию злоумышленника, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
"В дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Правоохранители установили личность погибшего - это киевлянин 1977 года рождения.
"Следователи начали уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Сайт телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ) сообщает, что по их информации, в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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