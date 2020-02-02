Полиция связывает атаку в Лондоне с исламизмом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Произошедшая на юге Произошедшая на юге Лондона атака связана с исламизмом, на теле нападавшего был обнаружен муляж взрывного устройства, следует из заявления столичной полиции Лондона.

В воскресенье около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник был ликвидирован полицией. Позднее скорая помощь британской столицы сообщила, что в результате инцидента ранены три человека, все они доставлены в больницу.

Полиция подтвердила, что напавший нанес ножевые ранения двум людям. Третий человек был легко ранен, по всей видимости, ранение стало следствием выстрела, который произвели полицейские – разбилось стекло. Отмечается, что один из пострадавших - мужчина - получил опасные для жизни ранения.

"К телу подозреваемого было прикреплено (взрывное - ред.) устройство… Было установлено оцепление, и быстро выяснилось, что это муляж... Происшествие объявили терактом, и мы полагаем, что оно связано с исламизмом", - говорится в заявлении.