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Трамп раскритиковал Блумберга, указав на его маленький рост
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РИА Новости

Трамп раскритиковал Блумберга, указав на его маленький рост

22:13 02.02.2020 (обновлено: 23:50 02.02.2020)
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы соперничать на предстоящих выборах с демократом Майклом Блумбергом.
"Я хотел бы соперничать (на выборах) с Блумбергом, очень бы хотел", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
При этом глава государств не упустил возможности раскритиковать соперника, указав, что у него маленький рост и поэтому он попросил себе для дебатов подставку.
"Ты можешь быть низким, это нормально. Но почему ему дают подставку для дебатов? Другим тоже можно? У (кандидата в президенты) Кори Букера не было того, что сейчас есть у Блумберга. Думаю, это очень нечестно по отношению к (остальным) демократам", - сказал Трамп.
Рост Трампа 190 сантиметров, рост Блумберга – 173 сантиметра.
Трамп переизбирается на второй четырехлетний срок. Блумберг сможет стать его соперником, если получит поддержку избирателей на праймериз и будет избран единым кандидатом от Демократической партии на съезде в июле. Пока политик находится за пределами тройки наиболее популярных демократов.
Выборы главы государства пройдут 3 ноября.
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1 февраля, 04:37
Сенат США проголосует по импичменту Трампу в среду
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