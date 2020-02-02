Трамп раскритиковал Блумберга, указав на его маленький рост

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы соперничать на предстоящих выборах с демократом Майклом Блумбергом

"Я хотел бы соперничать (на выборах) с Блумбергом, очень бы хотел", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News

При этом глава государств не упустил возможности раскритиковать соперника, указав, что у него маленький рост и поэтому он попросил себе для дебатов подставку.

"Ты можешь быть низким, это нормально. Но почему ему дают подставку для дебатов? Другим тоже можно? У (кандидата в президенты) Кори Букера не было того, что сейчас есть у Блумберга. Думаю, это очень нечестно по отношению к (остальным) демократам", - сказал Трамп.

Рост Трампа 190 сантиметров, рост Блумберга – 173 сантиметра.

Трамп переизбирается на второй четырехлетний срок. Блумберг сможет стать его соперником, если получит поддержку избирателей на праймериз и будет избран единым кандидатом от Демократической партии на съезде в июле. Пока политик находится за пределами тройки наиболее популярных демократов.