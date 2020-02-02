У китайского студента в Ростове-на-Дону коронавирус не подтвердили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи не подтвердили коронавирус у китайского студента в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее в мессенджерах стала распространяться запись о том, что студента из Китая на скорой помощи привезли в больницу и врачи подтвердили диагноз коронавирус.
"Студент приехал в Ростов из Китая, у него поднялась температура. Его отправили на анализы, ничего страшного нет... Информация по коронавирусу не подтверждается", - сказал он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.