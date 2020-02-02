Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing

КИЕВ, 2 фев – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.

По словам президента Украины, Иран пригласил украинских специалистов для расшифровки "черных ящиков". "Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут - зачем вам теперь "черные ящики"? Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны", - заявил Зеленский в интервью ТСН

По его словам, президент Ирана Хасан Роухани его заверил, что "мы будем допущены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять "черные ящики". "Поэтому я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там на месте они могут забрать "черные ящики", - отметил украинский президент.

Также президент Украины заявил, что Киев обладает доказательствами, что Иран с самого начала знал, что украинский самолет был сбит ракетой. "Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку... Там все слышно... Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета", - подчеркнул Зеленский, добавив, что в судах "Украина точно выиграет".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.