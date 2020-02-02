Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T22:09+0300
https://ria.ru/20200202/1564172345.html
Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing
https://cdn21.img.ria.ru/images/156320/59/1563205918_0:17:923:536_1036x0_80_0_0_6dface5479284f1ca50cd6ec0ecae367.jpg
РИА Новости

Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing

22:09 02.02.2020
840
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 2 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.
По словам президента Украины, Иран пригласил украинских специалистов для расшифровки "черных ящиков". "Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут - зачем вам теперь "черные ящики"? Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны", - заявил Зеленский в интервью ТСН.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
17 января, 12:42
Иран передаст черные ящики со сбитого самолета Киеву после их изучения
По его словам, президент Ирана Хасан Роухани его заверил, что "мы будем допущены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять "черные ящики". "Поэтому я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там на месте они могут забрать "черные ящики", - отметил украинский президент.
Также президент Украины заявил, что Киев обладает доказательствами, что Иран с самого начала знал, что украинский самолет был сбит ракетой. "Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку... Там все слышно... Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета", - подчеркнул Зеленский, добавив, что в судах "Украина точно выиграет".
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Вчера, 21:39
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
21 января, 03:44
Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
43100102
Обсудить 9
Крушение украинского самолета в ИранеХасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737Владимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Рекомендуем
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Пентагон
"Аль-Каида"* взяла ответственность за нападение на базу во Флориде
Коронавирус 2019-nCoV
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Трамп раскритиковал Блумберга, указав на его маленький рост
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать народ Украины "сильным"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
13:46Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
13:43В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
13:43Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом
13:41"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
13:41Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
13:38На Украине создали список больниц для приема пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния