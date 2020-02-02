"Аль-Каида"* взяла ответственность за нападение на базу во Флориде

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, базирующейся в Йемене, взяла ответственность за декабрьское нападение на военную базу во Флориде (США), сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Такую же информацию передает агентство Рейтер, которое ссылается на аудиозапись исламистов. При этом отмечается, что никаких доказательств террористы не предоставили.
В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, еще восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий из Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе.
Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех саудовских военнослужащих, обучающихся в США, на неопределенный срок. Позднее директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид заявил, что Пентагон проверил всех курсантов из этой страны и не нашел "непосредственных угроз".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.