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В Ярославле после пожара в квартире нашли тела четырех человек
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РИА Новости

В Ярославле после пожара в квартире нашли тела четырех человек

21:55 02.02.2020 (обновлено: 22:56 02.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. После пожара в квартире в Ярославле нашли тела четырех человек, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"Загорание в квартире на площади 15 квадратных метров", — сообщили в экстренных службах.
Пожар произошел в квартире по улице Посохова, дом 71.
СУ СКР по региону начало доследственную проверку по факту трагедии. "При пожаре погибли четверо человек. Данные о личности пострадавших устанавливаются… На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты следственного управления. Причины возникновения пожара устанавливаются", - сообщает следственное управление.
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