В Ярославле после пожара в квартире нашли тела четырех человек

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. После пожара в квартире в Ярославле нашли тела четырех человек, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"Загорание в квартире на площади 15 квадратных метров", — сообщили в экстренных службах.
Пожар произошел в квартире по улице Посохова, дом 71.
СУ СКР по региону начало доследственную проверку по факту трагедии. "При пожаре погибли четверо человек. Данные о личности пострадавших устанавливаются… На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты следственного управления. Причины возникновения пожара устанавливаются", - сообщает следственное управление.