Ученые ищут следы метеора, пролетевшего над Тюменью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Ученым пока не удалось обнаружить на земле следы метеора (болида), который они зафиксировали в небе над Ученым пока не удалось обнаружить на земле следы метеора (болида), который они зафиксировали в небе над Тюменью в ночь на четверг, сообщил РИА Новости в воскресенье профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) , глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский.

Болид пролетел в 3.13 (1.13 мск), уточнил он.

"Хороший болид. У нас выезжал отряд туда. Но дело в том, что сегодня там началась пурга, и, по нашим расчетам, тот район – очень тяжелый. Это болота, тайга. Это за Тюменью, где идет Транссибирская магистраль", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что экспедиция УрФУ работала в районе Тюмени в субботу – пока безрезультатно, и в воскресенье уже вернулась.

По его словам, исследованиям бы сильно помогли записи с видеокамер в районе Тюмени. Это позволило бы локализовать более точно место, где пролетел болид. Ученые пытаются достать такие записи, но, поскольку во время полета болида была глубокая ночь, то очевидцев и свидетелей произошедшего мало.