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РИА Наука
2020-02-03T05:05+0300
https://ria.ru/20200202/1564172151.html
Ученые ищут следы метеора, пролетевшего над Тюменью
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РИА Новости

Ученые ищут следы метеора, пролетевшего над Тюменью

21:48 02.02.2020 (обновлено: 05:05 03.02.2020)
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© Depositphotos / clearviewstockЗвездное небо
Звездное небо
© Depositphotos / clearviewstock
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Ученым пока не удалось обнаружить на земле следы метеора (болида), который они зафиксировали в небе над Тюменью в ночь на четверг, сообщил РИА Новости в воскресенье профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский.
Болид пролетел в 3.13 (1.13 мск), уточнил он.
"Хороший болид. У нас выезжал отряд туда. Но дело в том, что сегодня там началась пурга, и, по нашим расчетам, тот район – очень тяжелый. Это болота, тайга. Это за Тюменью, где идет Транссибирская магистраль", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что экспедиция УрФУ работала в районе Тюмени в субботу – пока безрезультатно, и в воскресенье уже вернулась.
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По его словам, исследованиям бы сильно помогли записи с видеокамер в районе Тюмени. Это позволило бы локализовать более точно место, где пролетел болид. Ученые пытаются достать такие записи, но, поскольку во время полета болида была глубокая ночь, то очевидцев и свидетелей произошедшего мало.
"Пока наблюдения были в Омске, в Озерске, в соседних областях – но это все далеко… Я думаю, он был хорошего размера, метрового размера. Челябинский метеорит был 19 метров, этот поменьше", - отметил Гроховский.
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