Тегеран заявил, что Эр-Рияд не пустил делегацию Ирана на встречу ОИС

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Саудовская Аравия отказала иранской делегации в возможности присутствовать на встрече Саудовская Аравия отказала иранской делегации в возможности присутствовать на встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде, на которой пройдет обсуждение "сделки века", предложенной США Палестине и Израилю, говорится в заявлении МИД Ирана , опубликованном на сайте ведомства.

"Несмотря на то, что Генеральный секретарь ОИС пригласил Исламскую республику Иран принять участие во встрече в Джидде, правительство Саудовской Аравии отказало в выдаче виз участникам иранской делегации во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Он добавил, что Саудовская Аравия нарушила четкие обязательства принимающей страны и принципы ОИС.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран направляет официальную ноту протеста Секретариату Организации исламского сотрудничества, ее содержание также будет распространено среди членов ОИС", - говорится в заявлении Мусави.

В понедельник, 3 февраля, в штаб-квартире ОИС в Джидде пройдет заседание на уровне глав МИД стран-участниц в свете объявления об итогах разработки "сделки века".

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.