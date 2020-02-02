Тегеран заявил, что Эр-Рияд не пустил делегацию Ирана на встречу ОИС

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Саудовская Аравия отказала иранской делегации в возможности присутствовать на встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде, на которой пройдет обсуждение "сделки века", предложенной США Палестине и Израилю, говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном на сайте ведомства.
"Несмотря на то, что Генеральный секретарь ОИС пригласил Исламскую республику Иран принять участие во встрече в Джидде, правительство Саудовской Аравии отказало в выдаче виз участникам иранской делегации во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Он добавил, что Саудовская Аравия нарушила четкие обязательства принимающей страны и принципы ОИС.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран направляет официальную ноту протеста Секретариату Организации исламского сотрудничества, ее содержание также будет распространено среди членов ОИС", - говорится в заявлении Мусави.
30 января, 16:09В Иране назвали план США по Израилю и Палестине "уловкой века"
В понедельник, 3 февраля, в штаб-квартире ОИС в Джидде пройдет заседание на уровне глав МИД стран-участниц в свете объявления об итогах разработки "сделки века".
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
30 января, 00:02Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века
Глава Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Президент Турции Тайип Эрдоган также осудил "сделку века", назвав ее легализацией оккупации Израилем палестинских земель. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что предложенная США "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию является "самым отвратительным планом века".
31 января, 08:00"Сделка века" поможет Трампу и Нетаньяху, а главное — России