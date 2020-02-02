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2020-02-02T22:08+0300
https://ria.ru/20200202/1564171875.html
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
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РИА Новости

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

21:39 02.02.2020 (обновлено: 22:08 02.02.2020)
288577
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
"Это совсем мало. Будем давить на большую сумму", — заявил Зеленский в интервью ТСН.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету.
При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
25 января, 12:17
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Крушение украинского самолета в ИранеВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Уместен ли торг при такой трагедии? А Украина за сбитый Боинг рейса МН-17 уже всё выплатила родственникам пострадавших или всё из-под ответственности пытается улизнуть?
2 февраля, 22:25
ВРВиктор Ростов
3955446508
Сам что выплатил семьям?
2 февраля, 21:53
Sergei Aleksandrov
351600014
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