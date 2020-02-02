Три человека получили ранения при теракте в Лондоне

Ситуация на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020

ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. В результате инцидента на юге В результате инцидента на юге Лондона в воскресенье ранены три человека, все они доставлены в больницу, сообщила служба скорой помощи британской столицы.

"Мы оказали помощь троим раненным на месте происшествия и доставили всех троих в больницу", - говорится в сообщении.

В воскресенье около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник был ликвидирован полицией. По данным британских СМИ, нападение совершил исламист.