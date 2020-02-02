Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T21:19+0300
https://ria.ru/20200202/1564171773.html
Три человека получили ранения при теракте в Лондоне
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564170375_0:23:3081:1756_1036x0_80_0_0_1923b60ab0ee3ce6c4160859cb84effc.jpg
РИА Новости

Три человека получили ранения при теракте в Лондоне

21:19 02.02.2020
3954
© REUTERS / Antonio BronicСитуация на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Ситуация на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
© REUTERS / Antonio Bronic
ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. В результате инцидента на юге Лондона в воскресенье ранены три человека, все они доставлены в больницу, сообщила служба скорой помощи британской столицы.
"Мы оказали помощь троим раненным на месте происшествия и доставили всех троих в больницу", - говорится в сообщении.
В воскресенье около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник был ликвидирован полицией. По данным британских СМИ, нападение совершил исламист.
Спустя несколько часов после инцидента на месте продолжают работать полицейские, медики, экстренные службы, само место преступления оцеплено для транспорта и пешеходов, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Вчера, 19:28
Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
7655101
Обсудить 2
ЛондонПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Певица МакSим попала в больницу
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Пентагон
"Аль-Каида"* взяла ответственность за нападение на базу во Флориде
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У прибывшего в Волгоград гражданина КНР короновирус не подтвердился
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У китайского студента в Ростове-на-Дону коронавирус не подтвердили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать народ Украины "сильным"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
13:46Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
13:43В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
13:43Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом
13:41"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
13:41Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
13:38На Украине создали список больниц для приема пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния