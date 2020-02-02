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В Венеции обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
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РИА Новости

В Венеции обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

21:12 02.02.2020 (обновлено: 08:32 03.02.2020)
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© Фото : мэрия ВенецииОперация по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны в Венеции
Операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны в Венеции
© Фото : мэрия Венеции
РИМ, 2 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны успешно завершилась в воскресенье в Венеции: снаряд на плоту отвезли в открытое море и взорвали там, сообщает мэрия итальянского города.
Американскую бомбу весом 250 килограммов обнаружили 15 января во время строительных работ по обустройству канализации в квартале Маргера, который расположен "на материке" напротив "островной" части Венеции. Как отмечает мэрия, к счастью, снаряд не взорвался, несмотря на то, что экскаваторщик задел его ковшом.
В 6 утра воскресенья (08.00 мск) власти Венеции начали операцию по обезвреживанию бомбы с эвакуации населения в радиусе 1816 метров от места ее обнаружения. Около 3,5 тысячи местных жителей за полтора часа разместили в расположенном неподалеку спортивном комплексе. Там скауты и добровольцы службы гражданской обороны организовали для эвакуированных развлечения, перекус с горячими напитками, а священник провел традиционную воскресную мессу. Домашние питомцы получили ветеринарный уход.
Тем временем в зоне безопасности установился запрет на движение автотранспорта. Был закрыт мост Свободы, соединяющий историческую Венецию с материком, прекращены железнодорожное движение и полеты авиации.
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После обезвреживания бомбу подняли на кране и погрузили на плот, который вел за собой корабль итальянских ВМС. Последний круиз авиаснаряда продолжался около трех часов. В открытом море на бомбу установили пластиковую взрывчатку, которую из-под воды привели в действие военные водолазы.
"Столб воды высотой 20 метров уничтожил боеприпас, который 75 лет лежал неразорвавшимся", - говорится в сообщении мэрии.
Пешеходное и автомобильное движение, работа общественного транспорта, авиа- и железнодорожное сообщение стали приходить в норму начиная с 12.09 (14.09 мск) после того, как саперы еще на земле подорвали два взрывателя авиаснаряда.
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