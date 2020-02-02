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Парламентские выборы в Сербии пройдут 26 апреля, сообщили СМИ
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РИА Новости

Парламентские выборы в Сербии пройдут 26 апреля, сообщили СМИ

20:58 02.02.2020
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CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of ParliamentНациональный парламент Сербии
Национальный парламент Сербии
CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of Parliament
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Парламентские выборы в Сербии состоятся 26 апреля, сообщил телеканал TV Prva со ссылкой на собственный источник.
Генеральный секретарь (глава администрации) президента Сербии Александра Вучича Никола Селакович был в воскресенье гостем в эфире телеканала. Ранее глава государства несколько раз намечал и переносил дату очередного волеизъявления, но официально она не была определена.
"Парламентские выборы состоятся 26 апреля", - сообщил телеканал, сославшись на источник.
Ранее оппозиционный "Союз за Сербию", организующий каждую субботу протесты в Белграде сообщил, что будет бойкотировать выборы в парламент. На предыдущих досрочных выборах 2016 и 2014 годов с большим отрывом побеждала правящая Сербская прогрессивная партия президента Вучича, рейтинг которой согласно исследованиям колеблется около 50%.
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