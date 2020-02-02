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Культура
2020-02-02T21:12+0300
https://ria.ru/20200202/1564171426.html
Певица МакSим попала в больницу
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РИА Новости

Певица МакSим попала в больницу

20:52 02.02.2020 (обновлено: 21:12 02.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации певицы.
Директор артистки заявила РИА Новости, что она действительно попала в больницу, однако проходит там плановое обследование.
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"Преувеличены сообщения о том, что она попала в больницу с адскими болями", — сказала Соколова.
По ее словам, МакSим находится под наблюдением врачей, которые ранее посоветовали ей приостановить концертную деятельность.
"Она обратилась за помощью, легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься сейчас гастрольной деятельностью, полностью отключиться и сосредоточиться на лечении и реабилитации", — пояснила собеседница агентства.
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году. Менеджер извинилась перед поклонниками за отмену выступлений.
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КультураМакSим (Марина Абросимова)Шоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Я желаю Марине скорейшего выздоровления.
2 февраля, 21:16
АПАлександр Перов
1400010
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