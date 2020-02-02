Певица МакSим попала в больницу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации певицы.
Директор артистки заявила РИА Новости, что она действительно попала в больницу, однако проходит там плановое обследование.
"Преувеличены сообщения о том, что она попала в больницу с адскими болями", — сказала Соколова.
По ее словам, МакSим находится под наблюдением врачей, которые ранее посоветовали ей приостановить концертную деятельность.
"Она обратилась за помощью, легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься сейчас гастрольной деятельностью, полностью отключиться и сосредоточиться на лечении и реабилитации", — пояснила собеседница агентства.
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году. Менеджер извинилась перед поклонниками за отмену выступлений.
7 декабря 2019, 13:05КультураПевица МакSим объявила о помолвке и показала кольцо с бриллиантами