Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что подаст заявление в прокуратуру из-за похищения его документов, находившихся у его представителя.

Ранее Моралес сообщил о задержании его представителя, которая занималась процедурами, необходимыми для его избрания в парламент. Экс-президент Боливии также заявил, что были похищены все его документы, в том числе военная книжка.

"Мы подадим в прокуратуру заявление по поводу ограбления, за которое ответственны (глава МВД) Артуро Мурильо и полковник Иван Рохас из спецподразделения по борьбе с преступностью", - написал он в Twitter

Моралес также добавил, что обратится к международным инстанциям в связи с пропажей его личных документов.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.