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Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов
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РИА Новости

Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов

20:36 02.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес в аэропорту "Внуково"
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что подаст заявление в прокуратуру из-за похищения его документов, находившихся у его представителя.
Ранее Моралес сообщил о задержании его представителя, которая занималась процедурами, необходимыми для его избрания в парламент. Экс-президент Боливии также заявил, что были похищены все его документы, в том числе военная книжка.
"Мы подадим в прокуратуру заявление по поводу ограбления, за которое ответственны (глава МВД) Артуро Мурильо и полковник Иван Рохас из спецподразделения по борьбе с преступностью", - написал он в Twitter.
Моралес также добавил, что обратится к международным инстанциям в связи с пропажей его личных документов.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
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Жанин АньесЭво МоралесБоливияВ мире
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