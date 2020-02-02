Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне

Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020

Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Студент, ставший свидетелем террористической атаки в Студент, ставший свидетелем террористической атаки в Лондоне , рассказал о ликвидации нападавшего. Об этом сообщает Associated Press

"Я переходил дорогу и увидел мужчину с мачете и серебристыми емкостями на груди, убегавшего, я предполагаю, от полицейского под прикрытием", — рассказал молодой человек.

Он пояснил, что преследователь был в гражданском. Затем, по словам собеседника агентства, мужчину с мачете застрелили.

"Я думаю, я услышал три выстрела, но я точно не могу сказать", — добавил очевидец.

Молодой человек отметил, что забежал в библиотеку, и оттуда наблюдал, как на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

Ранее полиция сообщила, что в районе Стретэм на юге Лондона неизвестный напал на прохожих с ножом. В Скотленд-ярде считают, что инцидент связан с терроризмом.