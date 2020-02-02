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2020-02-02T20:27+0300
https://ria.ru/20200202/1564171069.html
Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
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РИА Новости

Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне

20:27 02.02.2020
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© REUTERS / Simon DawsonПолиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
© REUTERS / Simon Dawson
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Студент, ставший свидетелем террористической атаки в Лондоне, рассказал о ликвидации нападавшего. Об этом сообщает Associated Press.
"Я переходил дорогу и увидел мужчину с мачете и серебристыми емкостями на груди, убегавшего, я предполагаю, от полицейского под прикрытием", — рассказал молодой человек.
Он пояснил, что преследователь был в гражданском. Затем, по словам собеседника агентства, мужчину с мачете застрелили.
"Я думаю, я услышал три выстрела, но я точно не могу сказать", — добавил очевидец.
Молодой человек отметил, что забежал в библиотеку, и оттуда наблюдал, как на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и вооруженные сотрудники правоохранительных органов.
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Вчера, 19:28
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Ранее полиция сообщила, что в районе Стретэм на юге Лондона неизвестный напал на прохожих с ножом. В Скотленд-ярде считают, что инцидент связан с терроризмом.
Позднее в полиции сообщили, что в результате атаки пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.
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