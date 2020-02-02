Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Студент, ставший свидетелем террористической атаки в Лондоне, рассказал о ликвидации нападавшего. Об этом сообщает Associated Press.
"Я переходил дорогу и увидел мужчину с мачете и серебристыми емкостями на груди, убегавшего, я предполагаю, от полицейского под прикрытием", — рассказал молодой человек.
Он пояснил, что преследователь был в гражданском. Затем, по словам собеседника агентства, мужчину с мачете застрелили.
"Я думаю, я услышал три выстрела, но я точно не могу сказать", — добавил очевидец.
Молодой человек отметил, что забежал в библиотеку, и оттуда наблюдал, как на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и вооруженные сотрудники правоохранительных органов.
Ранее полиция сообщила, что в районе Стретэм на юге Лондона неизвестный напал на прохожих с ножом. В Скотленд-ярде считают, что инцидент связан с терроризмом.
Позднее в полиции сообщили, что в результате атаки пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.