Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Четверых студентов Мининского университета в Четверых студентов Мининского университета в Нижнем Новгороде , вернувшихся из Китая, где они учились по обмену, перевели на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза.

По информации регионального министерства образования, в конце января в Китае по программам академического обмена находились 25 нижегородских студентов, среди них – семеро студентов Мининского университета. Вуз оплатил дорогу трем студентам, принявшим решение досрочно вернуться в Россию из-за вспышки коронавируса

"Три студента, вылетевших из города Уху (провинций Аньхой, Китай), успешно добрались до дома: двое студентов вернулись в Нижний Новгород, одна - во Владимирскую область. Также вернулся домой студент по окончании учебного семестра в Шаньдунском политехническом университете. Все студенты чувствуют себя хорошо. Роспотребнадзор в Нижнем Новгороде взял ситуацию на контроль. Принято решение о двухнедельном карантине, поэтому студенты пока будут обучаться дистанционно", - говорится в сообщении Мининского университета.

Отмечается, что еще три студента Мининского университета приняли решение остаться в Китае до начала второго семестра, отметив, что "ситуация в провинции Аньхой спокойная".