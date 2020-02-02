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Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
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РИА Новости

Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно

20:22 02.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Четверых студентов Мининского университета в Нижнем Новгороде, вернувшихся из Китая, где они учились по обмену, перевели на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза.
По информации регионального министерства образования, в конце января в Китае по программам академического обмена находились 25 нижегородских студентов, среди них – семеро студентов Мининского университета. Вуз оплатил дорогу трем студентам, принявшим решение досрочно вернуться в Россию из-за вспышки коронавируса.
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"Три студента, вылетевших из города Уху (провинций Аньхой, Китай), успешно добрались до дома: двое студентов вернулись в Нижний Новгород, одна - во Владимирскую область. Также вернулся домой студент по окончании учебного семестра в Шаньдунском политехническом университете. Все студенты чувствуют себя хорошо. Роспотребнадзор в Нижнем Новгороде взял ситуацию на контроль. Принято решение о двухнедельном карантине, поэтому студенты пока будут обучаться дистанционно", - говорится в сообщении Мининского университета.
Отмечается, что еще три студента Мининского университета приняли решение остаться в Китае до начала второго семестра, отметив, что "ситуация в провинции Аньхой спокойная".
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