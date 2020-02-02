Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова делиться с Россия готова делиться с Индонезией своим опытом в развитии ядерной энергетики, говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова индонезийской газете "Компас".

Среди других перспективных отраслей сотрудничества двух стран - авиастроение, IT, сельское хозяйство, отметил глава российского МИД.

"Отличные возможности открываются для расширения взаимодействия в высокотехнологичных областях, включая авиастроение и информационно-коммуникационные технологии. Солидный потенциал наработан в сфере взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Готовы делиться с индонезийскими друзьями своим опытом в области ядерной энергетики", - говорится в статье Лаврова.

Он также отметил интерес российских туристов к индонезийским курортам.

Лавров упомянул о потенциале сотрудничества России и Индонезии в военной и военно-технической сфере. "Высокий уровень взаимного доверия создает благоприятную атмосферу для продвижения военного и военно-технического сотрудничества. Регулярно проводятся встречи высшего командного состава, российские военнослужащие участвуют в совместных учениях в Индонезии. Важной составляющей оборонного взаимодействия остаются поставки российского вооружения и военной техники", - заявил он.