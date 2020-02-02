Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T20:26+0300
https://ria.ru/20200202/1564170682.html
Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563963658_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_f9add97850288eaf8150d0e5af5b5221.jpg
РИА Новости

Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией

20:26 02.02.2020
658
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова делиться с Индонезией своим опытом в развитии ядерной энергетики, говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова индонезийской газете "Компас".
Среди других перспективных отраслей сотрудничества двух стран - авиастроение, IT, сельское хозяйство, отметил глава российского МИД.
"Отличные возможности открываются для расширения взаимодействия в высокотехнологичных областях, включая авиастроение и информационно-коммуникационные технологии. Солидный потенциал наработан в сфере взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Готовы делиться с индонезийскими друзьями своим опытом в области ядерной энергетики", - говорится в статье Лаврова.
Он также отметил интерес российских туристов к индонезийским курортам.
Деловой район в Джакарте, Индонезия
6 декабря 2019, 16:27
Москва и Джакарта подписали договор о сотрудничестве
Лавров упомянул о потенциале сотрудничества России и Индонезии в военной и военно-технической сфере. "Высокий уровень взаимного доверия создает благоприятную атмосферу для продвижения военного и военно-технического сотрудничества. Регулярно проводятся встречи высшего командного состава, российские военнослужащие участвуют в совместных учениях в Индонезии. Важной составляющей оборонного взаимодействия остаются поставки российского вооружения и военной техники", - заявил он.
РФ и Индонезия работают над тем, чтобы вывести отношения на новый уровень стратегического партнерства. "На повестке дня – вывод наших связей на уровень стратегического партнерства. Над этой задачей мы с индонезийскими друзьями продолжаем энергично работать", - говорится в статье министра.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
16 сентября 2019, 16:02
Индонезия обеспокоена повышением налога на пальмовое масло в России
1400003
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФРоссияИндонезияВ мире
Рекомендуем
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
Советские артиллеристы во время одного из уличных боев в Сталинграде. Ноябрь 1942 года. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Из фонда Центрального музея Вооруженных Сил СССР в Москве
Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково
Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Певица МакSим попала в больницу
Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А
The National Interest объяснил опасность российских "Солнцепеков"
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У прибывшего в Волгоград гражданина КНР короновирус не подтвердился
Пентагон
"Аль-Каида"* взяла ответственность за нападение на базу во Флориде
Национальный парламент Сербии
Парламентские выборы в Сербии пройдут 26 апреля, сообщили СМИ
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
Силы безопасности Буркина-Фасо
СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Тегеран заявил, что Эр-Рияд не пустил делегацию Ирана на встречу ОИС
Ситуация на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Три человека получили ранения при теракте в Лондоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать народ Украины "сильным"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
13:46Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
13:43В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
13:43Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом
13:41"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
13:41Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
13:38На Украине создали список больниц для приема пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния