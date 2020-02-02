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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-02T20:06+0300
https://ria.ru/20200202/1564170445.html
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
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РИА Новости

Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим

20:03 02.02.2020 (обновлено: 20:06 02.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, инцидент произошел накануне поздно вечером.
"Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации. Средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления", — говорится в сообщении.
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В результате инцидента никто не пострадал. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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2 февраля, 20:37
АМАлексей Малков
040073
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