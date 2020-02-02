МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии , сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, инцидент произошел накануне поздно вечером.

"Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации. Средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления", — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.