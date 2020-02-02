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Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
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РИА Новости

Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным

19:37 02.02.2020
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© REUTERS / Simon DawsonПолиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
© REUTERS / Simon Dawson
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Район на юге Лондона Стрэтэм, где произошёл инцидент, связанный с терроризмом, остаётся оцепленным, передаёт корреспондент РИА Новости.
Прилегающие улицы к месту происшествия перекрыты полицией и остаются закрытыми для автотранспорта.
На месте работают полиция и экстренные службы.
Инцидент произошёл около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм Хай Роад, где неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник ликвидирован полицией. По последним данным, ранены два человека.
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