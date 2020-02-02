Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Район на юге Лондона Стрэтэм, где произошёл инцидент, связанный с терроризмом, остаётся оцепленным, передаёт корреспондент РИА Новости.
Прилегающие улицы к месту происшествия перекрыты полицией и остаются закрытыми для автотранспорта.
На месте работают полиция и экстренные службы.
Инцидент произошёл около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм Хай Роад, где неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник ликвидирован полицией. По последним данным, ранены два человека.