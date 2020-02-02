Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве

Советские артиллеристы во время одного из уличных боев в Сталинграде. Ноябрь 1942 года. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Из фонда Центрального музея Вооруженных Сил СССР в Москве

ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Торжественная церемония, приуроченная к годовщине окончания Торжественная церемония, приуроченная к годовщине окончания Сталинградской битвы , прошла в воскресенье в южном французском городе Монпелье

Участие в мероприятии принял генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов , представители местных властей, члены российской общины и франко-российский ассоциаций Монпелье и Безье, местные жители-французы.

Первыми у Монумента павшим выступили дети, на русском и французском языках прочитавшие стихи о сражении. Потом внучка участника Сталинградской битвы, гвардии капитана Петра Левченко Марина прочитала письмо своего деда, после чего в воздух над Монпелье поднялись "Журавли" - знаменитая песня военных лет.

По словам генконсула РФ, "Сталинградская битва - не только одно из самых важных сражений Второй мировой, но и одна из самых кровопролитных в истории".

"Нельзя переоценить важность этого сражения. Сталинград, в наши дни называющийся Волгоградом, находится на правом берегу Волги, в 1075 километрах от Москвы и в тысячах километров от столиц союзников. Новость об окончании этой битвы эхом зазвучала в сердцах всех тех, кто сражался с нацистами", - отметил Молчанов.

Он подчеркнул, что "помня об ужасах прошедшей войны наш долг состоит в том, чтобы не допустить повторения", а для этого необходимо "знать и помнить историю".

"Эта битва перевернула ход истории. Второго февраля 1943 года генерал Паулюс капитулировал. Мы, французы, многим обязаны Советскому Союзу. Без Советского Союза мы не смогли бы стать великой нацией, которая с 1945 года строит новый мир", - отметил, в свою очередь, первый заместитель мэра Монпелье Макс Левита.

После окончания выступлений гости церемонии, в числе которых были и ветераны, возложили цветы к монументу.

День окончания Сталинградской битвы в Монпелье отмечают уже не первый год - по инициативе мэра города Филиппа Сореля первая мемориальная церемония состоялась в феврале 2018 года.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.