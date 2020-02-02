NI объяснил опасность российских "Солнцепеков" для США

Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.

"Задача состоит в том, чтобы использовать это зажигательное оружие — разрушительное как в физическом, так и в психологическом плане — для того, чтобы лишить вражеские войска городов, бункеров и траншей", — пишет The National Interest.

Пек обратил внимание, что ТОС-1А "Солнцепек" имеет термобарическую боевую часть, которая после взрыва оказывает мощный эффект на укрепления. Таким образом комплексы "расчистят дорогу" для мотострелков и танков "Армата", говорится в статье.

Как пишет издание, эти огнеметные системы обеспечивают "полное уничтожение" обороны противника "одним залпом" и позволяют российским войскам быть готовыми к проведению крупных штурмовых операций.