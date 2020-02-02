NI объяснил опасность российских "Солнцепеков" для США

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.
"Задача состоит в том, чтобы использовать это зажигательное оружие — разрушительное как в физическом, так и в психологическом плане — для того, чтобы лишить вражеские войска городов, бункеров и траншей", — пишет The National Interest.
Пек обратил внимание, что ТОС-1А "Солнцепек" имеет термобарическую боевую часть, которая после взрыва оказывает мощный эффект на укрепления. Таким образом комплексы "расчистят дорогу" для мотострелков и танков "Армата", говорится в статье.
Как пишет издание, эти огнеметные системы обеспечивают "полное уничтожение" обороны противника "одним залпом" и позволяют российским войскам быть готовыми к проведению крупных штурмовых операций.
ТОС-1А "Солнцепек" разработали в 2001 году на базе шасси танка Т-72. Комплекс предназначен для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Система оснащена усовершенствованной пусковой установкой, а также автоматизированной системой наведения.
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