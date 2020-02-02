Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. Он действует", — сказала Кальюлайд, выступая в Трату с речью по случаю столетия Тартуского договора.

Она объяснила свое утверждение тем, что Эстония якобы не добровольно присоединилась к СССР. Кальюлайд считает, что советский период был "оккупацией".

"Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности", — добавила она.

МИД России Мария Захарова, "Тартуский договор 1920 года является недействительным и принадлежит истории". Как сказала на брифинге 30 января официальный представительМария Захарова, "Тартуский договор 1920 года является недействительным и принадлежит истории".

Проблема приграничных территорий

Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Согласно документу, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии.

Москва и Таллин установили линию госграницы. По договору к Эстонии отошли часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (сегодня — территория Ленинградской области). В 1944 году эти земли вернули РСФСР.

Таллин все еще считает этот договор документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии. Россия же рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

По этой причине стороны до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально его подписали в 2005 году, но в процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва расценила это как возможность в будущем предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.

В 2014 году глава российского МИД Сергей Лавров и на тот момент министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавили положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а документы касаются только решения пограничных вопросов.