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Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
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РИА Новости

Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

18:54 02.02.2020 (обновлено: 19:05 02.02.2020)
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© AP Photo / Vitnija SaldavaПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© AP Photo / Vitnija Saldava
ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. Он действует", — сказала Кальюлайд, выступая в Трату с речью по случаю столетия Тартуского договора.
Она объяснила свое утверждение тем, что Эстония якобы не добровольно присоединилась к СССР. Кальюлайд считает, что советский период был "оккупацией".
"Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности", — добавила она.
Как сказала на брифинге 30 января официальный представитель МИД России Мария Захарова, "Тартуский договор 1920 года является недействительным и принадлежит истории".

Проблема приграничных территорий

Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Согласно документу, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии.
Адольф Иоффе на подписании Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией
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Тартуский мирный договор 1920 года
Москва и Таллин установили линию госграницы. По договору к Эстонии отошли часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (сегодня — территория Ленинградской области). В 1944 году эти земли вернули РСФСР.
Таллин все еще считает этот договор документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии. Россия же рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
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Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
По этой причине стороны до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально его подписали в 2005 году, но в процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва расценила это как возможность в будущем предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.
В 2014 году глава российского МИД Сергей Лавров и на тот момент министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавили положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а документы касаются только решения пограничных вопросов.
Их направили на ратификацию в Госдуму России и парламент Эстонии прошлого созыва. В начале января Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
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Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
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Обсудить 53
Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФКерсти КальюлайдЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Значит, нам надо заявить, что действует Ништадтский мирный договор. Прибалтика продана Швецией России и каких-либо левых стран на этой территории быть не должно.
2 февраля, 19:11
nnov_val
12680001
У России, в отличие от Эстонии, есть реальный шанс дожить до естественной смерти Тартуского договора вследствие исторической депопуляции эстонского государства.
2 февраля, 19:02
vv.p.neznamov
6850103
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