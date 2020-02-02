Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей

Скрин объявления о продаже девочки на сайте торговли с рук

Скрин объявления о продаже девочки на сайте торговли с рук

© Страница объявления на сайте "Юла" Скрин объявления о продаже девочки на сайте торговли с рук

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Житель Челябинска опубликовал на одной из онлайн-площадок объявление о продаже ребенка.

Неизвестный, подписавшийся как Вячеслав, разместил предложение в разделе "посуда". За девочку он попросил пять тысяч рублей.

"Местоположение — Челябинск . Описание — Маша", — говорится в объявлении. В описании сказано, что сделка безопасная, возможна доставка.

В настоящий момент объявление заблокировано.