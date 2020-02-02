Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Житель Челябинска опубликовал на одной из онлайн-площадок объявление о продаже ребенка.
Неизвестный, подписавшийся как Вячеслав, разместил предложение в разделе "посуда". За девочку он попросил пять тысяч рублей.
"Местоположение — Челябинск. Описание — Маша", — говорится в объявлении. В описании сказано, что сделка безопасная, возможна доставка.
В настоящий момент объявление заблокировано.
Публикацией заинтересовались в полиции. В МВД пообещали провести проверку, так как речь может идти о торговле людьми.