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В "красивую" дату февраля в Москве прошло более 160 свадеб
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РИА Новости

В "красивую" дату февраля в Москве прошло более 160 свадеб

18:19 02.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСвадебный бум в "красивую" дату 02.02.2020
Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 160 пар в Москве зарегистрировали брак в красивую дату февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГС.
"Сегодня в пяти московских ЗАГСах зарегистрировали брак более 160 пар молодоженов. Первые регистрации прошли сегодня ночью, в 00:30. Дворец бракосочетания №1 перешёл на ежедневный режим работы в конце прошлого года. Теперь каждые выходные молодожёны могут регистрировать брак с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что обычно в воскресенье в Москве работают только Дворцы бракосочетания №1 и №3, но из-за большой популярности красивой даты для регистраций открыты ещё Дворец бракосочетания №5, Шипиловский и Гагаринский ЗАГСы.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, восемь пар впервые зарегистрировали браки в ночь с субботы на воскресенье во Дворце бракосочетания №1.
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