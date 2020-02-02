В "красивую" дату февраля в Москве прошло более 160 свадеб

"Сегодня в пяти московских ЗАГСах зарегистрировали брак более 160 пар молодоженов. Первые регистрации прошли сегодня ночью, в 00:30. Дворец бракосочетания №1 перешёл на ежедневный режим работы в конце прошлого года. Теперь каждые выходные молодожёны могут регистрировать брак с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья", - рассказали в пресс-службе.