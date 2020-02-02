В "красивую" дату февраля в Москве прошло более 160 свадеб

"Сегодня в пяти московских ЗАГСах зарегистрировали брак более 160 пар молодоженов. Первые регистрации прошли сегодня ночью, в 00:30. Дворец бракосочетания №1 перешёл на ежедневный режим работы в конце прошлого года. Теперь каждые выходные молодожёны могут регистрировать брак с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что обычно в воскресенье в Москве работают только Дворцы бракосочетания №1 и №3, но из-за большой популярности красивой даты для регистраций открыты ещё Дворец бракосочетания №5, Шипиловский и Гагаринский ЗАГСы.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, восемь пар впервые зарегистрировали браки в ночь с субботы на воскресенье во Дворце бракосочетания №1.
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