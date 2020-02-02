В Газе создали Высший национальный комитет по борьбе со "сделкой века"

ГАЗА, 2 фев - РИА Новости. Палестинские движения и группировки из Палестинские движения и группировки из сектора Газа договорились в ходе конференции в анклаве о создании "Высшего национального комитета по борьбе со "сделкой века" , передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в секторе Газа состоялась общенародная конференция, на которая обсуждалась предложенная администрацией США "сделка века" - план палестино-израильского мирного урегулирования. На конференции выступили лидеры и представители палестинских сил в анклаве, которые подтвердили позицию против плана.

Член "Народного фронта освобождения Палестины" Джамиль Мезхер подчеркнул, что "сделку века" ждет провал и призвал Палестинскую национальную администрацию выйти из всех соглашений с Израилем, в том числе соглашения Осло.

"Приветствуем делегацию Организации освобождения Палестины, которая скоро приедет в Газу, и подчеркиваем необходимость того, чтобы диалог был сосредоточен только на обсуждении механизмов противодействия "сделки века", - заявил один из лидеров ХАМАС Салах аль-Бардавил.

Член политического бюро группировки "Исламский джихад" Нафез Аззам заявил, что "палестинский народ обязан объединиться и согласовать стратегию против "сделки века", и вновь призвал немедленно созвать встречу лидеров всех палестинских фракций.

В заключительном заявлении конференции было объявлено о создании "Высшего национального комитета по борьбе со "сделкой века" при участии всех присутствовавших на ней сил.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.