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В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
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РИА Новости

В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских

18:02 02.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Двое полицейских погибли в результате ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, они направлялись в командировку, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла днем в воскресенье на трассе в Сургутском районе. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. Водитель и пассажир, находившиеся в машине Lada, скончались на месте происшествия. Автомобиль принадлежит окружному УМВД.
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"Погибли сотрудники полиции. Замначальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД по городу Когалыму. Они ехали из Когалыма на служебном автомобиле в командировку в Ханты-Мансийск", - сообщил представитель ведомства.
Собеседник агентства добавил, что начальник регионального УМВД Василий Романица назначил проведение служебной проверки по данному факту.
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МВД РФСургутский районХанты-МансийскПроисшествия
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