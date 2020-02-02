В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Двое полицейских погибли в результате ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, они направлялись в командировку, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла днем в воскресенье на трассе в Сургутском районе. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. Водитель и пассажир, находившиеся в машине Lada, скончались на месте происшествия. Автомобиль принадлежит окружному УМВД.
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"Погибли сотрудники полиции. Замначальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД по городу Когалыму. Они ехали из Когалыма на служебном автомобиле в командировку в Ханты-Мансийск", - сообщил представитель ведомства.
Собеседник агентства добавил, что начальник регионального УМВД Василий Романица назначил проведение служебной проверки по данному факту.
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