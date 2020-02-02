В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских

Авария произошла днем в воскресенье на трассе в Сургутском районе. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. Водитель и пассажир, находившиеся в машине Lada, скончались на месте происшествия. Автомобиль принадлежит окружному УМВД.