Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус

РИМ, 2 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Ученые итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать Ученые итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать коронавирус , что в будущем должно помочь в разработке вакцины , заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Изоляция вируса даёт большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение", - заявил он на пресс-конференции в Риме.

По словам Сперанцы, открытие итальянских ученых будет "доступно всему международному сообществу".

Как отметил директор института Spallanzani Джузеппе Ипполито, с изоляцией коронавируса "открываются пространства для новых испытаний диагнозов и вакцин". Наличие в лабораториях идентифицированного патогена "позволят исследовать механизм заболевания для развития лечения и завершения разработки вакцины", говорят исследователи.

По данным римской газеты Il Messaggero, выделить штамм вируса удалось двум сотрудницам Spallanzani в пятницу вечером.

В четверг вечером на специальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. В субботу запрет был снят с грузовых рейсов.

Пожилая пара китайских туристов из провинции Хубей прибыла в Италию через Милан 23 января. Они госпитализированы в институт Spallanzani, их состояние оценивается как удовлетворительное. Помимо двух заболевших, под наблюдением в медучреждении находятся 23 пациентов из "других регионов Китая, затронутых эпидемией", сообщает институт. Ещё 13 человек выписаны после отрицательных результатов анализов.