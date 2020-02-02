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Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус
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РИА Новости

Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус

17:53 02.02.2020 (обновлено: 18:32 02.02.2020)
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
РИМ, 2 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Ученые итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать коронавирус, что в будущем должно помочь в разработке вакцины, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
"Изоляция вируса даёт большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение", - заявил он на пресс-конференции в Риме.
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По словам Сперанцы, открытие итальянских ученых будет "доступно всему международному сообществу".
Как отметил директор института Spallanzani Джузеппе Ипполито, с изоляцией коронавируса "открываются пространства для новых испытаний диагнозов и вакцин". Наличие в лабораториях идентифицированного патогена "позволят исследовать механизм заболевания для развития лечения и завершения разработки вакцины", говорят исследователи.
По данным римской газеты Il Messaggero, выделить штамм вируса удалось двум сотрудницам Spallanzani в пятницу вечером.
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В четверг вечером на специальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. В субботу запрет был снят с грузовых рейсов.
Пожилая пара китайских туристов из провинции Хубей прибыла в Италию через Милан 23 января. Они госпитализированы в институт Spallanzani, их состояние оценивается как удовлетворительное. Помимо двух заболевших, под наблюдением в медучреждении находятся 23 пациентов из "других регионов Китая, затронутых эпидемией", сообщает институт. Ещё 13 человек выписаны после отрицательных результатов анализов.
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В пятницу утром Совет министров Италии принял решение ввести на полгода режим чрезвычайного положения в здравоохранении в связи с распространением коронавируса. Данное постановление, на осуществление которого выделяются 5 миллионов евро, итальянские власти связали с решением ВОЗ признать вспышку вызванной коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения. Кроме того, в понедельник в Италию должны прилететь 67 итальянцев, пожелавших вернуться из района Уханя.
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вакциныРаспространение нового коронавирусаВОЗРимКитайИталияВ мире
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