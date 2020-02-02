Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

Лепс подчеркнул, что точной информации о выступлении Панайотова на конкурсе пока нет. Продюсер добавил, что найти песню будет несложно, а певца "все знают", но пока следует подождать решения вещателя.

"Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?!" — заявил Лепс.

По словам музыканта, они с Панайотовым оба хотели бы, чтобы он поучаствовал в Евровидении.

"Во всех отношениях это был бы для всех нас большой шаг и полезная вещь", — добавил он.

Лепс признался, что ему неизвестно, почему Крутой рассказал о 90-процентной вероятности участия Панайотова в конкурсе.

"Но в любом случае ему за это большое спасибо, раз он в это верит", — заключил продюсер.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Всего в мероприятии примут участие представители 41 страны. Российский конкурсант выступит в первом полуфинале.