Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс прокомментировал заявление композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в Евровидении. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Лепс подчеркнул, что точной информации о выступлении Панайотова на конкурсе пока нет. Продюсер добавил, что найти песню будет несложно, а певца "все знают", но пока следует подождать решения вещателя.
"Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?!" — заявил Лепс.
По словам музыканта, они с Панайотовым оба хотели бы, чтобы он поучаствовал в Евровидении.
"Во всех отношениях это был бы для всех нас большой шаг и полезная вещь", — добавил он.
Лепс признался, что ему неизвестно, почему Крутой рассказал о 90-процентной вероятности участия Панайотова в конкурсе.
"Но в любом случае ему за это большое спасибо, раз он в это верит", — заключил продюсер.
Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Всего в мероприятии примут участие представители 41 страны. Российский конкурсант выступит в первом полуфинале.
Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса на мероприятии в прошлом году. Россия, которую представил Сергей Лазарев, заняла тогда третье место.