В Чите заявили, что от пациента с коронавирусом не скрывали диагноз

ЧИТА, 2 фев - РИА Новости. Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусом гражданина Китая о том, что врачи скрывали диагноз от пациента, сообщили в пресс-службе губернатора.
Ранее Минздрав России поручил проверить качество оказания помощи первому в Забайкалье пациенту с коронавирусом из Китая, так как мужчина пожаловался в СМИ на плохое содержание и на то, что о диагнозе он узнал из прессы. Позже в больнице заверили, что пациента содержат в хороших условиях.
"Результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером, 2-го числа утром мы довели информацию до пациента", - сказал Юрчук.
Сейчас гражданин Китая находится в изолированном медицинском боксе. Как только лабораторные исследования дважды дадут отрицательный результат на коронавирус, мужчину выпишут.