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В Чите заявили, что от пациента с коронавирусом не скрывали диагноз
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РИА Новости

В Чите заявили, что от пациента с коронавирусом не скрывали диагноз

17:38 02.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 2 фев - РИА Новости. Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусом гражданина Китая о том, что врачи скрывали диагноз от пациента, сообщили в пресс-службе губернатора.
Ранее Минздрав России поручил проверить качество оказания помощи первому в Забайкалье пациенту с коронавирусом из Китая, так как мужчина пожаловался в СМИ на плохое содержание и на то, что о диагнозе он узнал из прессы. Позже в больнице заверили, что пациента содержат в хороших условиях.
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"Результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером, 2-го числа утром мы довели информацию до пациента", - сказал Юрчук.
Сейчас гражданин Китая находится в изолированном медицинском боксе. Как только лабораторные исследования дважды дадут отрицательный результат на коронавирус, мужчину выпишут.
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